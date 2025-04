Mercato : Le PSG accélère pour un génie argentin !

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG et le Real Madrid s’arrachent un milieu de terrain argentin de 17 ans. Le jeune talent impressionne en Argentine et Paris ne veut pas manquer l’occasion de s’offrir ses services.

Mercato PSG : Un milieu argentin dans le viseur du Paris SG

La direction du PSG veut relancer une ancienne piste lors du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos et son équipe lorgnent de nouveau le jeune milieu de terrain argentin, Franco Mastantuono. Le crack de 17 ans évolue actuellement à River Plate, en Argentine, où il montre tout son potentiel.

La saison dernière, il a inscrit 3 buts et a délivré une passe décisive en 23 matchs avec son club. Cette saison, Franco Mastantuono confirme sa grande forme et est devenu un titulaire indiscutable du club. Il a déjà inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives en 19 rencontres toutes compétions confondues avec River Plate. Au-delà des buts qu’il arrive à marquer, c’est son style de jeu et sa façon de faire jouer ses coéquipiers qui plait à Luis Campos. Son apport à l’équipe de River Place séduit, et pas que le Paris Saint-Germain, puisque le Real Madrid est aussi à ses trousses.

Les pensionnaires du Parc des Princes ciblaient le milieu de terrain depuis le dernier mercato estival, mais sans accélérer le dossier. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, Franco Mastantuono dispose d’une clause libératoire fixée à 44 millions d’euros que ne devraient pas faire reculer le Paris SG.

Nicolo Schira précise que d’autres cadors européens sont sur le coup. En plus du Real Madrid qui suit très sérieusement Franco Mastantuono, Manchester United et Chelsea FC se positionnent aussi pour le recruter.