Arsenal – PSG : Mikel Arteta répond sèchement à Luis Enrique

La tension monte déjà. À la veille de leur demi-finale aller de Ligue des Champions, les entraîneurs du PSG, Luis Enrique, et d’Arsenal, Mikel Arteta, ont annoncé la couleur pour ce rendez-vous européen tant attendu.

Arsenal – PSG : Luis Enrique y croit, le Paris SG va gagner

Mardi soir, à l’Emirates Stadium affronte Arsenal FC en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Tombeur de Manchester City (16e de finale), Liverpool (8e de finale) et d’Aston Villa (quart de finale), le Paris Saint-Germain espère un nouveau succès à une égalise anglaise à ce stade de la compétition. Un optimisme porté par Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG.

Présent en conférence de presse, à Londres, lundi, à la veille du choc, le technicien espagnol a affiché une confiance déconcertante et s’est surtout montré très détendu. Surtout que son équipe a fait du progrès depuis leur dernière confrontation, perdue 2-0.

« C’était il y a sept ou huit mois. J’ai revu le match, et je pense que nous sommes meilleurs. Nous avons eu une phase de ligue très intense, avec beaucoup de matchs qui auraient pu être des finales. C’est quelque chose qui était risqué, mais ça nous a portés, même quand c’était très dur. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une voie pour foncer vers la finale », a déclaré Luis Enrique. Même son de cloche chez les Gunners, où Mikel Arteta triompher face aux Parisiens.

Arteta : « On va dominer le PSG et remporter le match »

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi d’une rencontre que le monde du football attend avec impatience. La double confrontation en demi-finale de la Champions League entre Arsenal et le PSG, avec un premier acte ce mardi à Londres, s’annonce prometteuse à plus d’un titre. Pour autant, Mikel Arteta ne cache pas son ambition. Le coach de club anglais croit fermement aux chances de ses hommes et veut marquer l’histoire de la formation londonienne.

« Nous avons passé plusieurs obstacles et nous voilà en demi-finales. Cela démontre notre ambition, notre état d’esprit. C’est une belle histoire que nous sommes en train d’écrire (…) Le PSG est une belle écurie, mais nous avons aussi de bons éléments. Je pense que cela va se jouer dans un mouchoir de poche. Nous sommes convaincus que demain nous allons dominer et remporter le match. Le plus important, c’est cette conviction de mes joueurs pour pouvoir remporter la partie », a indiqué l’ancien adjoint de Pep Guardiola.