Stade Rennais Mercato : Mikel Arteta répond pour Lacazette !

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2022 à 19:15

Stade Rennais Mercato : Le coach d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait le point sur la situation d’Alexandre Lacazette, visé par le Stade Rennais cet été.

Stade Rennais Mercato : Mikel Arteta annonce la couleur pour Lacazette

Alexandre Lacazette a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs d’Arsenal dimanche contre Everton ? Arrivé en juillet 2017 contre un chèque de 53 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est en fin de contrat le 30 juin prochain. N’ayant toujours pas renouvelé son engagement en faveur des Gunners, l’international français de 30 ans se dirige ainsi vers un départ de Londres.

Une brèche que le Stade Rennais souhaiterait creuser pour attirer Lacazette cet été. De passage en conférence de presse après le match de la dernière journée du championnat contre Everton et le succès de ses hommes (5-1), Mikel Arteta a fait une révélation sur l'avenir de trois de ses joueurs. Le technicien espagnol d’Arsenal a notamment avoué qu'une décision a été prise pour Eddie Nketiah, Alexandre Lacazette et Mohamed Elneny, tous les trois en fin de contrat.

« Je parlerai aux trois joueurs maintenant ou demain et après cela, nous devons commencer à passer à autre chose, mais nous avons des idées claires sur ce que nous voulons faire. C'est décidé », a déclaré le technicien espagnol. En attendant de connaître la position officielle du club anglais sur l’avenir du natif de Lyon, le Stade Rennais croise les doigts et espère pouvoir le convaincre de venir disputer la Ligue Europa la saison prochaine. De son côté, le principal concerné a livré un indice sur son avenir.

Stade Rennais Mercato : Lacazette prêt à revenir en Ligue 1 ?

Alors que son avenir est évoqué du côté de l’OL et du Stade Rennais, Alexandre Lacazette serait plus que jamais sur le départ. Après avoir avoué être en négociations avec différents clubs, le coéquipier de Nicolas Pépé a publié des photos sur les réseaux sociaux laissant penser qu’il aurait fait ses adieux à l’Emirates Stadium dimanche contre Everton. Toutefois, l’OL et le SRFC devraient s’attendre à une rude concurrence puisque des formations de Premier League, d’Italie et d’Espagne seraient également sur les rangs pour récupérer l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas.