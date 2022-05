Arsenal Mercato : Officiel ! Arteta prolonge avec les Gunners

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 14:09

Arsenal Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques mois, la prolongation de Mikel Arteta est désormais officielle, lui qui était notamment sur les tablettes du PSG.

Arsenal Mercato : Arteta prolonge l'aventure

En négociations depuis des mois,l’entraîneur espagnol Mikel Arteta a prolongé ce vendredi de 3 ans avec Arsenal, soit jusqu'en 2025. Une bonne nouvelle pour les Gunners qui vont pouvoir se concentrer sur le sprint final.

Depuis son intronisation, l’ancien adjoint de Pep Guardiola a révolutionné Arsenal, le club a remporté deux titres, la FA Cup et le Community Shield. De plus, Mikel Arteta a su gagner la confiance des propriétaires et des supporters. La famille Kroenke lui a permis de recruter les joueurs qu’il souhaitait, notamment Thomas Partey et Ben White achetés à prix forts. Le jeu produit par les hommes de Mikel Arteta séduit à nouveau les supporters qui reviennent en nombre à l’Emirates Stadium. Des raisons qui ont poussé le club à le prolonger et ne pas le laisser partir au Paris Saint-Germain qui avait coché le nom du manager d’Arsenal pour l’après-Pochettino.

Arteta vise la Ligue des Champions avant un été chargé

Les Gunners sont en position de force dans la course à la 4e place, eux qui possèdent deux points d’avance sur leur voisin de Tottenham. Les Spurs se déplaceront à Anfield, samedi dans un choc électrique entre deux équipes très ambitieuses. Arsenal recevra de son côté Leeds pour un match qui pourrait s’avérer décisif pour le classement final. Ce sera l’ultime test des hommes de Mikel Arteta avant le choc face à Tottenham le 12 mai.

La qualification pour la Ligue des Champions est primordiale pour les Gunners qui veulent recruter des joueurs de renom cet été. Arsenal s’est notamment renseigné cette semaine sur la situation de Lautaro Maritnez. L’international Argentin pourrait débarquer à Londres pour 70 millions d’euros d'après la presse locale.