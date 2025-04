OM : Gros coup de pression en attaque, Amine Gouiri visé

Auteur d’un triplé retentissant face à Brest (4-1), Amine Gouiri est au centre des attentions à l’OM. La direction, par la voix de Medhi Benatia, affiche de grandes ambitions pour son attaquant algérien et n’hésite pas à lui mettre la pression.

OM : Medhi Benatia met une pression positive sur Amine Gouiri

Amine Gouiri réalise des débuts remarquables à l’Olympique de Marseille. Son triplé face à Brest n’a fait que confirmer son énorme potentiel sous le maillot phocéen. Avec déjà 7 buts inscrits et 3 passes décisives 11 matchs, l’attaquant algérien s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Roberto De Zerbi.

À l’OM, on ne cache même plus les grandes ambitions placées en Amine Gouiri. Medhi Benatia, directeur de football marseillais, met une pression positive sur l’ancien Rennais : « Je crois qu’il peut être ce top attaquant et on veut en faire un tueur. On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu’il s’est passé à Rennes, de la façon dont il s’est endormi », a-t-il déclaré dans L’Équipe.

Medhi Benatia est convaincu que l’environnement exigeant de l’Olympique de Marseille est idéal pour maintenir Amine Gouiri au plus haut niveau. « Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé. Il y a l’ambiance du Vélodrome qu’il adore, il est aux anges quand il voit les tribunes. Et lui, c’est exactement ce qu’on veut, un pro qui arrive avant les séances, repart longtemps après, fait ses soins, tient une routine exigeante. » L’OM mise gros sur Amine Gouiri pour la suite de la saison. Il sera très attendu dimanche face au LOSC.