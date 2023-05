L'OM pourrait profiter de la défense affaiblie du LOSC pour marquer un point important dans son duel à distance avec le RC Lens pour la Ligue des champions.

Le LOSC, dernière passerelle pour l'OM ?

La lutte pour les places européennes s'intensifie en Ligue 1, et un match crucial se profile entre le LOSC et l'OM. Alors que l'Olympique de Marseille met la pression sur le RC Lens pour décrocher la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, le calendrier difficile de Marseille semble jouer en faveur des Lensois. Cependant, une bonne nouvelle pourrait redonner espoir aux Phocéens.

Le week-end prochain, l'OM se rend sur la pelouse du LOSC, qui sera privé de José Fonte, d'Alexsandro (suspendus), Edon Zhegrova et Tiago Djaló (blessés) en défense. Cette situation offre une occasion en or à Marseille pour prendre l'avantage et marquer des points cruciaux dans la course à l'Europe. Bien que les fans de Lille s'inquiètent légitimement de ces absences, le président Olivier Létang se montre confiant.

Lors d'une entrevue avec L'Équipe, Olivier Létang a déclaré : "Je crois toujours à la force d'un groupe et ce qu'il dégage en termes de force collective. Il y a des garçons qui ne sont pas là, c'est l'occasion pour d'autres de démontrer qu'ils ont beaucoup de qualités. De toute façon, on ne gagne pas les matches à cinq, on les gagne à 20, à 25 à 30, avec tout un groupe. On est dans le money time. On a dit aux joueurs que dans trois semaines, c'était fini. L'histoire se joue maintenant. Il ne faut pas avoir de regrets, tout donner, avoir un supplément d'âme pour aller chercher des grandes choses."

Avec ce message clair, le LOSC montre sa détermination à faire face à l'OM malgré les absences en défense. Marseille, de son côté, devra faire sans Dimitri Payet, probablement suspendu par la LFP après un geste regrettable lors de la défaite à Lens.

Ce choc entre le LOSC et l'OM s'annonce donc décisif pour la course à l'Europe. Le LOSC donnera tout pour défendre sa cinquième place, tandis que l'OM cherchera à profiter de la défense affaiblie des Dogues pour s'emparer de la deuxième place. Les enjeux sont élevés, et chaque équipe devra donner un supplément d'âme pour réaliser de grandes choses. Cette confrontation pourrait bouleverser le haut du classement de la Ligue 1.