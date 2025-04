Mercato : Le LOSC déniche un nouveau buteur canadien !

Le LOSC a trouvé le digne successeur de Jonathan David en Belgique. Un phénomène canadien pourrait devenir le nouveau roi de l’attaque lilloise la saison prochaine.

Mercato : Le LOSC cible un attaquant canadien

Plusieurs départs sont attendus au LOSC à la fin de la saison. En fin de contrat, le serial buteur canadien, Jonathan David, pourrait quitter gratuitement Lille cet été. L’international canadien va annoncer sa décision finale à la fin de cette campagne.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a déclaré le Canadien dans un entretien accordé à Onze Mondial.

À voir OM-Montpellier : L’émouvant hommage de Benatia à Gasset

Lire aussi : LOSC : l’offre de l’Inter tombe pour Jonathan David !

Les dirigeants du LOSC cherchent déjà son remplaçant et auraient jeté leur dévolu sur un autre prolifique attaquant canadien. Selon les informations de Jeunes Footeux, Promise David est sur les tablettes des Dogues. L’attaquant de 23 ans évolue actuellement à l’Union Saint-Gilloise en Belgique et affole les compteurs de buts.

Lire aussi : Mercato OM : Jonathan David déjà validé dans le vestiaire

Cette saison, il a déjà inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Arrivé en Belgique en juillet 2024 en provenance de Kalju FC (Estonie), Promise David est sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros. Pour le moment, les dirigeants de l’Union Saint-Gilloise n’ont pas encore ouvert la porte au départ de leur prolifique buteur.

À voir 80M€ par An : Al-Khelaïfi signe un contrat en or pour le PSG

Lire aussi : Mercato : Jonathan David ! Bonne nouvelle pour le PSG

Les belles performances de Promise David attisent aussi les convoitises d’autres formations de Ligue 1. Le Stade Rennais et le RC Strasbourg flairent aussi le coup.