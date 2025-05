Mercato SM Caen : Pourquoi Michel Der Zakarian a claqué la porte

C’est déjà terminé entre Michel Der Zakarian et le SM Caen. Le technicien de 62 ans a annoncé son départ du club dans les colonnes de Ouest-France, et on sait pourquoi il a pris cette décision.

Mercato SM Caen : Der Zakarian ne s’y voit pas

Viré de Montpellier HSC pour insuffisance de résultats, Michel Der Zakarian n’aura pas fait de miracles en Ligue 2, où il avait rejoint le SM Caen. Le club normand est assuré de jouer en National la saison prochaine après son match perdu samedi face au FC Lorient. Cette défaite condamnait d’office Caen, qui descend donc ainsi en division inférieure malgré l’expérience de son entraîneur.

Une rencontre entre la direction du club et Der Zakarian s’est tenue ce jour-là pour clarifier la situation du coach. Plutôt que d’afficher sa solidarité au SMC en cherchant notamment à l’aider à retrouver la Ligue 2 en fin de saison prochaine, l’ancien défenseur devenu entraîneur a préféré descendre du navire.

À voir PSG : Nouvelle inquiétude autour d’Ousmane Dembélé à Paris

Il a expliqué au confrère qu’il est « très content d’être venu » au club et « d’avoir tenté de tout mettre en place pour réussir », mais que les choses n’ont pas fonctionné. « Je suis désolé pour le club et le public. J’aurais pu être tenté de continuer, mais en Ligue 2, parce qu’en National, c’est compliqué. » C’est donc bien le fait d’entraîner en National que refuse Michel Der Zakarian. Ziad Hammoud n’a plus qu’à chercher un nouveau coach qui tentera de ramener le club en Ligue 2.

Michel Der Zakarian était sur une parité parfaite en termes de résultats, avec une victoire, un match nul et une défaite.