L’OM plus que jamais sous l’emprise du PSG !

Le fossé est de plus en plus grand entre le PSG et l’OM. Le club de la capitale a su refaire son retard sur le club phocéen et s’est imposé aujourd’hui comme le club le plus important de France. Alors que la rivalité est toujours forte entre Marseille et le Paris SG, le club francilien semble avoir imposé un peu plus son emprise sur la Canebière.

Le PSG crée sa révolution à Marseille

Depuis l’arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain est devenu l’un des clubs phares du football français. Son aura dépasse les limites françaises au point d’imposer le club comme l’un des grands d’Europe. Un statut que Paris espère être un jour couronné d’un sacre en Ligue des Champions, pourquoi pas dès cette année. Grâce au PSG, le football français s’est attiré une certaine notoriété en Europe.

Dominateur de la Ligue 1 depuis 15 ans, le Paris SG cherche aussi à s’imposer en Europe. Grâce à ses prouesses, notamment cette année, le club de la capitale représente la fierté du football français. De quoi permettre au club de gagner en popularité même dans le fief de l’OM, son grand rival de toujours en France, comme l’a révélé Eric Di Meco.

« Quand on regarde à l’instant T ce qui se passe, c’est vrai qu’aujourd’hui, même à Marseille, je vois des maillots du PSG. Je n’avais jamais vu ça avant l’ère qatarie, ça n’existait pas un gamin qui avait un maillot du PSG à Marseille, ça existe aujourd’hui et sans problème en plus, les gens le portent », a-t-il déclaré sur RMC ce vendredi.

Paris relègue Marseille loin derrière

La popularité du Paris SG place aujourd’hui le club dans une dimension qui dépasse le cadre purement sportif. Pour Eric Di Meco, le club francilien a bien relégué les anciens clubs les plus populaires au second rang. S’il reste très attaché à l’OM où il a passé 15 ans, l’ancien footballeur ne peut s’empêcher de reconnaître que Marseille ne fait plus aujourd’hui le poids devant Paris, qui a pris de l’avance.

« Un exemple, je prends ce que j’ai connu car je suis du début des années 60, donc j’ai grandi au football à la fin des années 60/70, c’était l’AS Saint-Étienne. (…) Ceux des années 80, c’est Bordeaux, 90 c’est nous (l’OM), 2000 c’est Lyon, donc quand tu as une génération qui flambe en Europe, tu marques les esprits et les gamins », rappelle-t-il.

« Car eux, voient les matchs à la télé. Maintenant, si tu veux parler de club le plus populaire, il faut dépasser le cadre du football, voire des résultats car je crois que Paris est passé devant l’OM un peu dans tous les secteurs », a ajouté Di Meco. Voilà qui est dit.