Le PSG va vivre une expérience inédite, 35 ans après !

Maître incontesté de la Ligue 1 française, le PSG semble ne pas avoir de concurrents. Le club francilien domine littéralement le championnat et s’apprête désormais à vivre une expérience que la capitale n’a plus vécu depuis maintenant 35 ans.

Le PSG aura droit à son derby

C’était attendu depuis des mois, c’est désormais officiel. Paris va revivre l’expérience des derbys en Ligue 1 après plus de trois décennies, soit exactement 35 ans. Le Paris FC a en effet validé sa montée dans l’élite du football français ce vendredi au terme d’une saison haletante.

Un objectif atteint et qui va beaucoup changer dans la vie de ce club de la capitale. Alors que la montée se rapprochait, la direction du Paris FC avait déjà annoncé son déménagement du stade Charléty, dans le 13e arrondissement, au stade Jean-Bouin situé dans le 16e.

Ce qui sera le nouveau stade des promus se situe juste en face du Parc des Princes, l’antre mythique du PSG. Cette proximité fera entrer le derby de Paris dans l’histoire.

Paris fera mieux que le derby de Dundee (Ecosse) et d’Avellaneda (Argentine)

Selon L’Equipe, le futur derby de Paris s’inscrit désormais dans la lignée d’autres derbys légendaires à l’image du derby de San Siro entre le Milan AC et l’Inter, qui se partagent le même stade. Il en va de même pour le derby de Rome entre la Roma et la Lazio ainsi que celui de Gênes entre le Genoa et la Sampdoria au Luigi-Ferraris.

Sauf que Paris fera mieux que tous ces derbys. Le derby de Dundee est présenté comme le plus « proche » du monde du fait que le Dens Park de Dundee FC et le Tannadice Park de Dundee United ne sont séparés que de 300 mètres. C’est plus que la distance entre le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes.

Il en est de même pour celui d’Avellaneda, en banlieue de Buenos Aires, où Independiente et le Racing Club voient leurs deux antres gigantesques séparées par une allée de 300 mètres seulement.

