Mercato : C’est terminé entre Presnel Kimpembe et le PSG !

Véritable symbole au PSG, Presnel Kimpembe semble allègrement approché de la fin de son idylle avec son club formateur. Explications.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe rechute, avenir incertain à Paris ?

Le Paris Saint-Germain s’interroge sur l’avenir à court terme de certains joueurs en manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Dans l’air du temps depuis quelques mois, le départ de Presnel Kimpembe se précise un peu plus. Hier, le Paris SG a annoncé dans un communiqué une rechute pour le défenseur central qui, selon les informations du journal Le Parisien, pourrait voir sa saison prendre fin prématurément.

D’après le point médical du club de la capitale, l’international français souffre d’un œdème osseux du deuxième métatarse du pied droit. Plusieurs semaines de repos sont nécessaires et son retour ne pourrait être envisagé que pour la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, en juillet prochain.

À un an de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe semble de plus en plus se rapprocher d’un départ certain à l’issue de la saison. D’autant que la direction du Paris SG n’envisagerait pas de prolonger son bail. Une décision lourde de sens pour le club, tant Kimpembe incarne l’âme parisienne depuis des années. Mais des voix s’élèvent déjà pour annoncer le départ du joueur de 29 ans.

Le terrible constat de Romain Beddouk sur Presnel Kimpembe

Après la nouvelle indisponibilité de Presnel Kimpembe, Romain Beddouk estime que le Champion du monde 2018 ne rejouera plus pour le Paris Saint-Germain. « On a certainement vu le dernier match de Presnel Kimpembe sous le maillot du Paris Saint-Germain », a déclaré le journaliste sur France Bleu après le communiqué du PSG concernant le natif de Beaumont-sur-Oise.

Poursuivant, Romain Beddouk a critiqué la prise en charge de la blessure du joueur sous l’ère Christophe Galtier. « La gestion de sa blessure par le staff de Christophe Galtier début 2023 lui aura coûté sa carrière. Force à Presko et merci pour tout », a-t-il ajouté. Très apprécié par les supporters et respecté dans le vestiaire, Kimpembe pourrait donc être poussé vers la sortie afin de libérer de la masse salariale et poursuivre le rajeunissement en défense.