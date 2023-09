Toujours blessé, et barré par la concurrence au PSG, Presnel Kimpembe pourrait quitter le club au prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe pas insensible à l'Arabie saoudite

Adoré par les supporters, et considéré comme un taulier avant l'arrivée de Luis Enrique, Presnel Kimpembe voit son avenir dangereusement mis en danger ces dernières semaines au PSG. Avec les recrutements de Lucas Hernandez et de Milan Skriniar, le défenseur français pourrait avoir du mal à retrouver sa place. Toujours pas rétabli de sa grave blessure au talon survenue la saison dernière, le joueur de 28 ans devrait retoucher le ballon dans les prochains jours, mais un retour à la compétiton n'est pas encore d'actualité.

Conscient que sa place au sein de l'effectif n'est plus du tout la même que lors des saisons précédentes, l'international français pourrait prendre une décision assez inattendue. En effet, selon les informations révélées par 90min, un départ de Presnel Kimpembe cet hiver est une hypothèse plausible depuis quelques semaines. Le joueur serait enclin à partir en Arabie saoudite, là où de nombreux clubs suivent sa situation avec intention.

Presnel Kimpembe n'a plus joué depuis le 26 février

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a dû faire une croix sur le reste de la saison à la fin du mois de février dernier. Alors À l'occasion du Classico à Marseille et alors qu'il était revenu de blessure depuis à peine quatre matchs, le défenseur français s'écroule sur la pelouse du Vélodrome peu avant le quart d'heure de jeu, et doit laisser sa place quelques instants plus tard. Depuis, il travaille sans relâche pour retrouver les terrains, mais son retour prend plus de temps que prévu. À ce jour, il est encore imposible de savoir quand reviendra Presnel Kimpembe, car le PSG veut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute.