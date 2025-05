Stade Rennais : La critique cinglante de Beye après Toulouse

Balayé par l’OL il y a une semaine, le Stade Rennais vient d’enchaîner avec une nouvelle défaite face à Toulouse. Les Bretons sont tombés 2-1 au terme d’une rencontre qu’ils n’ont jamais su maîtriser. De quoi agacer un Habib Beye déçu de ses hommes.

Une fin de saison galère pour le Stade Rennais

Assuré de se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine, le Stade Rennais espérait mieux terminer sa saison après de longues périodes d’incertitude. Après une victoire éclatante 5-1 face au Havre et le derby remporté 2-1 face au FC Nantes, les Rouge et Noir retombent déjà dans leur travers. Sèchement battus 4-1 à Lyon, une réaction des Bretons était attendue ce samedi.

Face à une équipe de Toulouse FC qui n’a plus gagné depuis des lustres, les signaux semblaient au vert pour réaliser un bon résultat. C’est finalement raté pour le Stade Rennais qui a vacillé durant toute la première période face à des Toulousains plus entreprenants et déterminants. Conséquence, les hommes d’Habib Beye sont tombés 2-1.

Le SRFC, « une équipe complètement amorphe »

Ce nouvel échec laisse un goût amer à Habib Beye, qui n’a pas été tendre avec ses joueurs. Le technicien sénégalais pointe surtout du doigt une première mi-temps totalement ratée de son équipe. « En première mi-temps, on n’a rien produit en termes d’agressivité, de personnalité », a lâché un homme sévère envers ses joueurs en conférence de presse.

« On n’est pas rentré dans le match et on les a laissés nous dominer, alors qu’il y avait un rapport d’un pour un sur le terrain où l’on aurait dû prendre le dessus par cette intensité. Il n’y a rien eu sur ces 45 premières minutes, c’est ce que j’ai dit à mon équipe. J’ai vu une équipe complètement amorphe, sans réaction », regrette l’entraîneur du SRFC.

Un manque d’investissement qui interroge

Si les Rennais ont connu un moment de répit avec un enchaînement de résultats positifs, cette rechute inquiète Beye. L’ancien de Red Star regrette un manque d’investissement inquiétant de la part des coéquipiers d’Arnaud Kalimuendo. « Je vais être clair, j’aimerais que mes joueurs aient le même investissement que le staff au quotidien, et qu’ils aient la même peur qu’ils avaient lorsque l’on est arrivé », a-t-il fait remarquer.

« Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, chacun est dans son petit confort, dans sa tranquillité. Il n’y a plus l’énergie, les 15 % en plus que l’on mettait dans une crainte où le club était 16e et qu’il fallait absolument se sauver tous ensemble. J’ai l’impression que l’on en fait un petit peu moins, ça c’est vu sur le match de Lyon et ça se voit encore ce soir. Et quand on en fait un peu moins en Ligue 1, on est puni », a-t-il dénoncé.