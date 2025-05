OM : Le tacle de Geoffrey Kondogbia aux trophées UNFP !

L’OM est presque totalement absent des nominations pour les trophées UNFP au titre de la saison 2024-2025. Une situation qui fait grincer des dents dans le vestiaire marseillais. Geoffrey Kondogbia n’a pas manqué d’envoyer une pique aux organisateurs.

OM : Gerónimo Rulli, seul joueur de Marseille retenu

Le dimanche 11 mai, la cérémonie des trophées UNFP mettra à l’honneur les meilleurs acteurs de la saison de Ligue 1. Pourtant, du côté de l’Olympique de Marseille, la déception est palpable. En dehors du gardien Gerónimo Rulli, retenu parmi les cinq meilleurs portiers, aucun autre Marseillais n’a été nommé.

Lire aussi : Trophées UNFP : L’absence de Greenwood et De Zerbi intrigue

À voir PSG : Encore une mauvaise nouvelle avant Arsenal !

Ni Mason Greenwood, pourtant performant en attaque, ni Roberto De Zerbi, qui a su insuffler une nouvelle dynamique au club, n’ont trouvé grâce aux yeux des votants.

Kondogbia et le vestiaire en rigolent

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement crucial à Lille, Geoffrey Kondogbia n’a pas mâché ses mots sur ce désaveu symbolique. « On en a plutôt rigolé hein. Très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre, c’est les choix et il faut les respecter », a d’abord lâché l’international centrafricain, visiblement amer.

Lire aussi : Mercato OM : Fenerbahçe répond cash à Longoria !

Puis il a ajouté, plus sévère : « Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach et c’est le plus important. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On aurait aimé y être car ça fait toujours plaisir », a ensuite relativisé Kondogbia.

À voir Stade Rennais : La critique cinglante de Beye après Toulouse