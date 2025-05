Mercato OM : Fenerbahçe répond cash à Longoria !

La direction de l’OM flaire un joli coup en Turquie. Mais les dirigeants de Fenerbahçe s’opposent au départ de leur défenseur.

Mercato OM : Fenerbahçe recale Pablo Longoria !

Les dirigeants de l’OM fouillent un peu partout pour renforcer le secteur défensif de l’équipe cet été. L’entraîneur du club phocéen, Roberto De Zerbi met la pression à ses dirigeants pour recruter de nouveaux défenseurs lors du prochain mercato estival. Le coach italien a décidé de changer de système de jeu s’il est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine et de mettre en place une défense à quatre.

Lire aussi : Mercato : L’OM accélère pour un défenseur turc !

À voir Mercato : C’est terminé entre Presnel Kimpembe et le PSG !

Selon les informations de But football, le nom d’Alexander Djiku circule de nouveau dans les couloirs de la Commanderie ces derniers jours. Ce dernier évolue actuellement à Fenerbahçe et est en pleine forme. Medhi Benatia et Pablo Longoria envisagent de relancer la piste cet été. Titulaire indiscutable, le Ghanéen a déjà disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison et a inscrit un but.

Lire aussi : OM : Salaire, Gouiri… ce qui a changé pour Jonathan David

Les pensionnaires du stade Vélodrome s’activent pour dégainer une offre pour le joueur. Ils se seraient déjà renseignés sur la situation de l’international ghanéen. Mais les dirigeants de Fenerbahçe mettent leur veto pour le départ d’Alexander Djiku.

Lire aussi : Mercato OM : Un départ de taille presque acté à Marseille !

À voir Mercato OL : Mikautadze répond aux rumeurs de départ de Lyon

Le fougueux défenseur entre pleinement dans les plans de son tacticien José Mourinho. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Alexander Djiku est estimée à 7,5 millions d’euros. Le défenseur ghanéen est lié à Fenerbahçe jusqu’en 2026.