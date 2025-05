ASSE : Colère froide de Appiah après la claque monégasque

Battue à Geoffroy-Guichard par une équipe de Monaco réaliste (1-3), l’ASSE poursuit sa lente descente aux enfers. À chaud, Dennis Appiah a exprimé une amertume contenue, entre lucidité et frustration.

ASSE : Un 17e revers qui fait très mal

L’AS Saint-Étienne n’y arrive plus. Opposés à l’AS Monaco ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1, les hommes d’Eirik Horneland ont subi leur 17e défaite de la saison (1-3), malgré une courte embellie après l’égalisation. Rapidement menés, les Stéphanois ont peiné à exister face à une formation monégasque appliquée, malgré la sortie précoce de Mika Biereth.

Dans une fin de match tendue, les Verts ont tenté de sauver l’essentiel, mais ont une nouvelle fois payé leur irrégularité. Un scénario qui laisse un goût amer à Dennis Appiah.

Appiah : « Des fois faut savoir garder sa langue dans sa poche »

Au micro de DAZN, le défenseur droit n’a pas caché sa frustration. « Le mot d’ordre, c’est d’être tous ensemble et de ne pas lâcher. Il reste encore deux matchs et on peut encore aller chercher six points donc tout peut arriver. On en parlera plus demain car on est tous forcément déçus du résultat, donc des fois faut savoir garder sa langue dans sa poche et parler le lendemain », a-t-il déclaré.

Un calme apparent qui trahit une tension palpable dans un vestiaire marqué par la spirale négative. Interrogé sur la performance offensive, Appiah a notamment salué l’impact de Dylan N’Guessand, sans occulter les difficultés. « Ce n’était pas simple pour lui, mais il a quand même fait des choses intéressantes. Il a quelques situations, il amène celle d’Irvin (Cardona)… On a essayé d’amener plus de profondeur avec Ibra (Wadji), mais on n’a pas réussi à trouver le cadre », a-t-il ajouté.

Rester fidèle à la philosophie de jeu de Horneland

Malgré les résultats décevants, le latéral reste fidèle à l’idée de jeu prônée par son entraîneur Eirik Horneland. « Le coach n’aime pas attendre, il veut aller de l’avant, chercher l’énergie, amener le public. Sur le premier but, c’est leur qualité plus que notre faiblesse. Après, on a essayé de continuer à jouer, mais techniquement, on a été en-dessous », a avoué un Dennis Appiah abattu.