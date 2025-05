ASSE : Le maintien en danger, Horneland fait une promesse

Malgré une prestation combative, l’ASSE s’est inclinée face à l’AS Monaco (1-3) samedi soir. Une nouvelle défaite qui plonge un peu plus Saint-Etienne dans l’incertitude du maintien. En conférence de presse, Eirik Horneland avait un message clair à faire passer aux joueurs et aux supporters.

ASSE-AS Monaco : Une entame de match ratée qui coûte cher

Face à un adversaire d’une efficacité redoutable, les Verts ont payé au prix fort leur manque de concentration initial. Dès les premières minutes, l’AS Monaco a trouvé la faille et plongé Geoffroy-Guichard dans le doute. Un début de match clairement raté de l’ASSE, qui n’a pas échappé à l’analyse d’Eirik Horneland, très lucide en conférence de presse.

Lire aussi : ASSE : Un joker en pleine galère, Horneland calme le jeu

À voir OM : Le tacle de Geoffrey Kondogbia aux trophées UNFP !

« C’était un départ difficile, on a concédé ce but rapidement et dans la gestion de nos émotions, c’est tout de suite plus compliqué », a-t-il regretté. L’égalisation de Zuriko Davitashvili avait pourtant rallumé la flamme dans les travées du Chaudron, mais celle-ci a vite été éteinte. « Après cela, je pensais qu’on allait construire sur cet élan mais on défend mal trois minutes après », a pesté le technicien norvégien.

Des carences tactiques et mentales

Le deuxième but monégasque, survenu presque dans la foulée de l’égalisation de l’AS Saint-Etienne, a scellé le sort d’un match que les Stéphanois n’auront jamais maîtrisé. Au-delà du score, c’est surtout l’écart entre les deux formations qui interpelle. Horneland l’a reconnu sans détour. « Sur l’ensemble des secteurs de jeu, Monaco est meilleur que nous. Ils ont fait la différence partout », a-t-il avoué.

Lire aussi : Stade de Reims : Le plan choc de Samba Diawara contre l’ASSE

L’entraîneur pointe un déficit de discipline collective de son équipe: des lignes trop espacées, une incapacité à conserver le ballon et une fragilité défensive rédhibitoire. « On envoyait de longs ballons devant sans la garder, c’était frustrant. On peut mieux contrôler et construire », a-t-il regretté.

À voir PSG : Encore une mauvaise nouvelle avant Arsenal !

Deux finales pour sauver la saison

Éreintée par une saison de lutte permanente, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Alors que la menace de la relégation plane plus que jamais, Horneland refuse cependant de céder au pessimisme. « Il reste deux matchs, la situation est claire, il faut prendre des points », martèle-t-il. Pour relever le défi, qui semble relever désormais d’un miracle, l’entraîneur stéphanois croit en ses hommes.

Lire aussi : ASSE : Confrontation directe avec Reims, excellente nouvelle

Eirik Horneland reste convaincu que tout n’est pas encore perdu pour son équipe, qui a encore son destin entre les mains. « Je continue de croire que c’est possible. Je n’ai pas de doute sur notre état d’esprit », a-t-il rassuré. Reste désormais à traduire ces paroles en actes. Car sans réaction immédiate, Saint-Étienne pourrait voir le gouffre de la Ligue 2 se rapprocher dangereusement.