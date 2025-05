ASSE : Un joker en pleine galère, Horneland calme le jeu

L’ASSE joue sa survie en Ligue 1 en ces dernières journées du championnat. Un sprint final que pourrait manquer Lucas Stassin. Contraint de prendre ses responsabilités, Irvin Cardona est critiqué depuis la défaite face au RC Strasbourg pour son manque d’efficacité. Pas de quoi inquiéter en tout cas Eirik Horneland.

ASSE : Irvin Cardona, des chiffres mais un doute

Depuis son retour à l’AS Saint-Étienne en janvier, Irvin Cardona affiche des statistiques honorables : quatre buts et deux passes décisives en douze rencontres. Dans un secteur offensif longtemps dépendant des fulgurances de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, l’ancien Brestois a apporté une alternative crédible, notamment grâce à deux doublés décisifs contre Angers (J23) et Brest (J29).

Mais contre Strasbourg, lors de la 31e journée, l’attaquant excentré a laissé filer plusieurs occasions franches. Malgré une prestation active, il a péché dans le dernier geste, tout en manquant l’opportunité de faire basculer la rencontre. Interrogé sur la confiance accordée à Cardona après sa prestation en demi-teinte face au RCSA, Eirik Horneland s’est voulu rassurant.

« Pour Irvin, notre travail c’est de le mettre dans les meilleures conditions afin qu’il retrouve la confiance. Ce qui serait délicat pour le staff, c’est s’il n’avait pas d’occasions, ce qui n’est pas le cas. Il suffit de regarder le match contre Strasbourg, les occasions, c’est lui, et ça c’est le plus important », a expliqué l’entraîneur norvégien.

Plus qu’un simple soutien verbal, Horneland estime que Cardona reste un joueur central du dispositif de l’ASSE. « Il a été bon cette semaine à l’entraînement, je suis confiant. C’est un joueur important pour l’équipe, il marque, il fait des passes et il va encore augmenter ses statistiques sur les trois matchs qui arrivent », a-t-il assuré.

Avec l’absence de Lucas Stassin, touché et forfait pour la réception de Monaco, la porte est entrouverte pour Cardona dans un rôle plus axial. « C’est vraiment dommage de perdre Lucas… Sa place est ouverte aux autres. N’Guessan, Sissoko, Wadji sont des options. Cardona peut évidemment être une option lui aussi et se servir de Ben Old sur les côtés », a confié Horneland.