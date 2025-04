ASSE : Un défenseur en difficulté se lâche sur son avenir

Ayant perdu sa place de titulaire dans l’équipe de l’ASSE, un défenseur central évoque sa situation difficile sur le banc de touche. Il avoue qu’il aimerait bien aider l’équipe à se maintenir en Ligue 1.

ASSE : La confession poignante de Batubinsika mis au banc

L’ASSE est engagée dans la course au maintien en Ligue 1. Il ne lui reste plus que quatre derniers matchs dans ce sprint final pour tenter de s’assurer une place dans l’élite la saison prochaine. Ces rencontres décisives devront être remportées par les Verts s’ils espèrent finir en dehors des trois dernières places du championnat.

Dylan Batubinsika aimerait prendre part à ces rencontres cruciales pour la survie de l’AS Saint-Etienne, mais il est relégué sur le banc de touche. Il a perdu sa place au profit de la recrue hivernale Maxime Bernauer.

Cette situation compliquée est vécue difficilement par le défenseur central de 29 ans. « Ce n’est pas facile parce que je suis un compétiteur, j’ai envie de jouer », a-t-il déclaré dans une interview pour RFI.

Toutefois, il reconnaît avoir perdu sa place dans le onze de départ en raison de ses contre-performances : « Je suis conscient que mes performances individuelles n’ont pas été à la hauteur. J’en paie les conséquences aujourd’hui. »

Dylan Batubinsika : « Je dois travailler pour être meilleur à l’avenir »

Mais Dylan Batubinsika ne baisse pas les bras et espère retrouver sa place dans l’équipe type de l’ASSE. « Je ne me cache pas, je dois travailler pour être meilleur à l’avenir », a indiqué l’international congolais (10 sélections, 1 but).

Pour rappel, le numéro 21 de l’équipe des Verts a disputé 24 matchs de Ligue 1 cette saison et a été titulaire à 22 reprises. Cependant, il est resté sur le banc de touche lors des trois derniers matchs de l’AS Saint-Etienne.