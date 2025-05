Ligue 1 : Ménès humilie salement l’OM pour défendre le PSG !

Alors qu’une certaine polémique prend de l’ampleur en Ligue 1 après la défaite du PSG à Strasbourg, Pierre Ménès a dit ses quatre vérités à l’OM, qui se déplace à Lille ce dimanche soir.

Le PSG accusé par les supporters de l’OM

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est incliné au stade de la Meinau face au RC Strasbourg (2-1), une semaine après avoir concédé sa première défaite de la saison en championnat contre l’OGC Nice (1-3), au Parc des Princes.

Cette deuxième défaite consécutive des hommes de Luis Enrique n’est pas sans conséquence au classement puisque les Alsaciens sont désormais à une seule longueur de retard de l’Olympique de Marseille.

À voir La belle surprise que le PSG n’attendait plus !

Forcément, ce nouveau revers du PSG a donc eu le don d’agacer les supporters marseillais, qui reprochent au PSG de fausser la course pour la qualification en Ligue des Champions. Une pseudo-polémique que Pierre Ménès a du mal à s’expliquer connaissant la haine entre les deux clubs.

Pierre Ménès se lâche contre l’OM

Alors que le PSG est accusé par certains clubs de Ligue 1, notamment l’OM, de fausser le championnat, l’ancien consultant de Canal+ est monté au créneau pour défendre Ousmane Dembélé et ses partenaires.

« J’ai lu déjà énormément de choses sur ce match. Que c’est une honte, que Paris faussait le championnat, que c’était intolérable de mettre une équipe aussi faible… Dois-je quand même rappeler qu’au coup d’envoi le PSG a débuté le match avec huit internationaux ? Dois-je rappeler que le PSG a déjà remporté des matches avec des équipes de ce genre cette saison, notamment à Toulouse ?

Dois-je rappeler qu’Arsenal s’est fait battre à domicile ? Dois-je rappeler que Barcelone était mené au score chez un relégable et a été obligé de faire rentrer ses remplaçants qui étaient eux aussi comme par hasard sur le banc ? », s’interroge Ménès sur sa chaîne YouTube, avant de demander à l’OM de regarder dans son propre rétroviseur.

À voir Mercato : Après Monaco, l’ASSE tranche pour Eirik Horneland

« C’est quand même assez incroyable que les gens ne puissent pas comprendre que quand t’as une journée de championnat au milieu de deux demi-finales de Coupe d’Europe, les clubs fassent tourner. Surtout un club comme le Paris SG qui est quand même champion depuis quatre journées (…) C’est incroyable, tu gerbes sur le PSG de la première à la dernière journée, mais il faudrait qu’il se dépouille pour que toi tu te sauves les miches au classement.

Bah non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te débrouiller avec tes propres matches. T’as qu’à gagner à Lille et on verra si tu mérites d’être en Ligue des champions ou pas », a conclut le journaliste français. Difficile de lui donner tort.