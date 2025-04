PSG – Nice : Les compos tombent ! Luis Enrique en mode LDC

La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de dévoiler les compositions officielles de PSG – OGC Nice. À six jours d’affronter Arsenal en Ligue des Champions, Luis Enrique donne déjà le ton.

PSG : Luis Enrique sort la grosse artillerie face à Nice

Le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion de France, mais Luis Enrique et ses hommes ne veulent rien lâcher, puisqu’ils peuvent terminer la saison invaincus en championnat. Pour ce match de ce soir contre l’OGC Nice, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG a donc sorti la grosse artillerie.

En effet, à six jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal, à l’Emirates Stadium, Luis Enrique a aligné son équipe-type pour affronter les Aiglons. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma débute.

La défense type est alignée avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves est aligné d’entrée. Et devant, la sensation Désiré Doué est associé à Khvicha Kvarastkhelia et Ousmane Dembélé.

Du côté de l’OGC Nice, Franck Haise a mis son équipe la plus compétitive avec Gaëtan Laborde en attaque, accompagné de Badredine Bouanani et Morgan Sanson, la grande surprise. En défense, Marcin Bulka garde les cages, protégé par une ligne de trois composée de Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye et Melvin Bard vu que Dante est absent en raison d’un souci au genou.

Le onze du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Neves, Vitinha, Fabian Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvarastkhelia

La composition de l’OGC Nice

Gardien : Bulka

Défenseurs : Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard

Milieux de terrain : Clauss, Sanson, Boudaoui, Rosario, Abdi

Attaquants : Bouanani, Laborde.

