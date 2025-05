Mercato : Jonathan David recale l’OM, la raison !

Jonathan David a refusé de rejoindre l’OM à la fin de son contrat avec le LOSC en juin prochain. Le prolifique attaquant canadien a donné la raison.

Mercato OM : Coup de froid pour la piste Jonathan David

Jonathan David ne s’engagera pas avec l’OM cet été. Après plusieurs saisons sous les couleurs du LOSC, le buteur canadien va quitter Lille à la fin de son contrat en juin prochain et rejoindre un nouveau club. Pour le moment, Jonathan David laisse planer le doute sur sa prochaine destination, mais tout indique qu’il ne prolongera pas son contrat avec les Dogues.

« Ma réponse sera connue en fin de saison. Moi, je veux rester concentré sur le match et seulement sur le match », avait déclaré le Canadien en conférence de presse avant le match retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Jonathan David a encore affolé les compteurs de but cette saison avec 25 réalisations et 9 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC. De nombreux clubs se positionnent pour le déloger de Lille. En France, l’Olympique de Marseille se positionne pour s’attacher ses services cet été.

Certains médias français ont indiqué ces dernières semaines que les dirigeants de l’OM se seraient déjà renseignés sur la situation du joueur, mais ils ont essuyé un refus. Le 10 Sport fait le point sur le dossier et révèle la raison pour laquelle Jonathan David a refusé de poser ses valises à Marseille et d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine.

L’international canadien veut tout simplement changer de championnat et évoluer ailleurs. Jonathan David suscite un vif intérêt en Premier League et en Serie A. Selon la presse britannique, Newcastle United se positionne pour recruter l’attaquant canadien. Liverpool et Manchester United surveillent aussi de près la situation du joueur.

En Italie, la Juventus cible Jonathan David pour remplacer Randal Kolo Muani, désormais sur le départ. Mais le club turinois pourrait bien se faire doubler. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan a contacté l’entourage de l’attaquant lillois dès début avril. Le club lombard propose un contrat de cinq ans et un salaire annuel net de 5 millions d’euros. La concurrence est rude.

