Mercato OM : Le coup de maître Jonathan David confirmé ?

L’actualité mercato de l’OM va forcément bénéficier d’une attention particulière de la part des fans phocéens. Le coup de maître sur le dossier Jonathan David ne devrait être qu’un aperçu des grands mouvements en préparation sur le Vieux-Port.

Mercato OM : Pablo Longoria tient déjà une belle option

Pour sa première saison sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a bénéficié d’une équipe compétitive qui est en passe de lui permettre d’arracher la qualification directe pour la Ligue des champions. Le club marseillais a balayé le Stade Brestois 4-1 dimanche, dans le cadre de la 31ᵉ journée de Ligue 1, ce qui le rapproche de son but de terminer 2e au classement. L’objectif fixé par Pablo Longoria étant à portée de main, le mercato estival en préparation à l’Olympique de Marseille devrait correspondre à un autre objectif.

En effet, l’Olympique de Marseille va, pour la première fois depuis le rachat du PSG par QSI, essayer de lui disputer le titre la saison prochaine. Lentement mais sûrement, le projet de Frank McCourt de relancer le club au plus haut niveau prend forme. Cap sera maintenant mis sur la recherche de titres, ce qui explique l’accélération du dossier très chaud de Jonathan David.

Jonathan David de Lille OSC à Marseille

L’attaquant du LOSC approche de la fin de son contrat en juin 2025 et il ne parle pas de prolonger. Pour son mercato de cet été, l’OM a mis le nom du Canadien tout en haut de sa liste de cibles offensives. Même si la valeur marchande du natif de Brooklyn, New York, est de 60 millions d’euros, le peu de temps de contrat qu’il lui reste obligera Lille à faire preuve de plus de flexibilité dans les négociations pour son transfert.

Le Canadien est régulier depuis sa signature au LOSC et il connaît parfaitement le championnat de Ligue 1. Pablo Longoria est déterminé à l’attirer sous les ordres de Roberto De Zerbi pour accroître ses chances d’offrir au club le premier titre de l’ère McCourt la saison prochaine. Avec la Ligue des champions que pourrait disputer l’OM, renforcer son effectif est impératif pour tenir le choc. Une association du buteur lillois avec Amine Gouiri et Mason Greenwood — Luis Henrique pouvant quitter le club — permettrait au coach italien de posséder une équipe capable de surprendre ses adversaires.

