ASSE : Larry Tanenbaum sous le feu des critiques

Alors que l’ASSE est à un pas d’un retour en Ligue 2, Jean-Michel Larqué critique sévèrement Larry Tanenbaum, le milliardaire canadien qui a racheté le club stéphanois en juin 2024.

L’ASSE au bord de la relégation : Larqué s’en prend au propriétaire Tanenbaum

L’ASSE est tout près de retourner en Ligue 2, à moins d’un miracle lors des deux dernières journées de Ligue 1. Presque tous les signaux sont au rouge pour la relégation de l’équipe d’Eirik Horneland. Au-delà de l’équipe des Verts, du staff technique et des dirigeants de Kilmer Sports Ventures, dont le président Ivan Gazidis, Larry Tanenbaum est également pointé du doigt pour la saison catastrophique de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1.

Selon Jean-Michel Larqué, les nouveaux propriétaires du club ne sont pas aussi affectés par la relégation que le peuple vert. « Évidemment, je pense très fort aux supporters, aux Magic Fans, aux Green Angels. Quand ils entendent Larry Tanenbaum, qui n’a pas une goutte de sang vert dans les veines, dire qu’une descente en Ligue 2, ce n’est pas grave… Non, ce n’est pas grave, c’est catastrophique ! Ils s’en fichent ! » a déclaré l’ancien joueur de l’ASSE dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

Les investisseurs étrangers sont-ils une menace pour le foot français ? L’avis tranché de Larqué

Le chroniqueur estime également que les milliardaires à la tête des clubs de Ligue 1 n’apportent pas forcément le développement escompté au football français.

« Depuis l’arrivée de ces oiseaux, de ces vautours, le football français s’est-il vraiment amélioré ? La pépite du football français depuis les années 70, c’était les centres de formation. Jim Ratcliffe (OGC Nice), Tanenbaum, John Textor (OL), la formation… ils s’en tamponnent. Non seulement, on est en train de perdre des points avec le football professionnel, on en perd tellement qu’il ne se vend plus, et en plus, la base même de notre réussite, ce qui a un peu atténué les problèmes, la formation, ils vont la délaisser dans les grandes largeurs. Je trouve que la présence de ces gens-là n’a rien apporté, si ce n’est du mauvais », a-t-il martelé, en citant les exemples de Sochaux et Bordeaux, relégués respectivement en National 1 et en National 2.

Il faut cependant rappeler que Larry Tanenbaum n’a pas dit qu’il se fichait de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Bien au contraire, il a laissé entendre que ce serait « un revers », mais que cela ne changerait rien à la poursuite du projet du groupe KSV.

« Il ne s’agit pas d’un investissement sur un an, mais de bâtir une génération capable de se battre pour des titres. Ce que nous devons faire, c’est continuer à construire, à planifier pour l’avenir. Que cela demande plus d’argent ou plus de temps, cela fait partie de notre plan », avait-il expliqué dans L’Équipe lors du derby contre l’OL.

