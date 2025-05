Le PSG attend de pied ferme Arsenal, le groupe au complet

Le technicien du PSG, Luis Enrique vient de dévoiler son groupe qui va défier Arsenal au match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. L’équipe est au complet.

PSG vs Arsenal : Le groupe du Paris SG tombe

Le PSG accueille Arsenal ce mercredi soir au Parc des Princes pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont créé la surprise à l’Emirates Stadium et ont battu Arsenal (1-0) lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique vont tenter de terminer le travail à domicile devant leur public.

À quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, le technicien du PSG, Luis Enrique a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour affronter les Gunners. Le groupe est au complet. On retrouve tous hommes forts de cette équipe. Ousmane Dembélé, unique buteur lors du match aller, est retenu pour cette affiche. Il est rétabli après sa blessure lors de la manche aller. Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Hakimi et autres sont tous opérationnels. Le groupe qui défiera Arsenal lors de cette demi-finale retour de @ChampionsLeague 📋👊#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/TKkITdRnDc— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 7, 2025

La composition probable du PSG

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.