PSG-Arsenal : Achraf Hakimi annonce du feu

À la veille du match retour de la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, a annoncé la couleur. Le Marocain se dit prêt à en découdre avec les Gunners.

Ce mercredi, au Parc des Princes, le PSG recevra Arsenal, qui tentera de renverser la situation malgré sa défaite à l’aller à Londres. Achraf Hakimi, l’un des piliers de l’équipe dirigée par Luis Enrique, a promis un match sérieux de la part des Parisiens, bien décidés à atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En conférence de presse, l’ancien joueur de l’Inter Milan a déclaré :

« Aujourd’hui, je me sens frais, en forme et en confiance. J’ai hâte que le match commence, je suis prêt. L’équipe est elle aussi très motivée. Nous avons une grande envie de débuter cette rencontre et de montrer ce que nous voulons, nous les Parisiens : aller en finale. C’est un match très attendu. Peut-être pas le plus excitant de tous, mais assurément l’un des plus importants pour le club. »