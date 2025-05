PSG : Le Parc des Princes s’annonce invivable pour Arsenal

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire ce mercredi. Le Parc des Princes se prépare à vivre une soirée Ligue des Champions exceptionnelle face à Arsenal en demi-finales retour. Achraf Hakimi donne le ton pour un Parc incandescent face aux Gunners.

PSG : Un Parc des Princes en fusion pour une soirée européenne de rêve

Mercredi soir, à 21h, le PSG disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison. Vainqueurs à l’aller à l’Emirates Stadium (0-1), les Parisiens peuvent se qualifier pour leur deuxième finale de Ligue des champions, la première à domicile dans un contexte classique. Et pour y parvenir, Achraf Hakimi compte sur une chose : le soutien inconditionnel du public parisien.

« Il faut qu’Arsenal sente qu’on est au Parc », a martelé le latéral marocain en conférence de presse. Conscient de l’enjeu, il insiste : « Nous savons que ça sera une soirée très spéciale pour tous les Parisiens. L’ambiance va être incroyable, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade ». Auteur d’une prestation solide à Londres, Hakimi incarne la détermination du vestiaire parisien.

Devant les médias, il a livré un discours empreint de gravité et de mobilisation : « Tout le monde sera derrière nous. Nous voulons leur envoyer le message qu’ils doivent nous soutenir jusqu’à la dernière minute ! », a-t-il lancé. Pour lui, le Parc peut faire basculer la rencontre.

« Demain, on en aura besoin plus que jamais. Depuis que je suis à Paris, on sent le soutien des supporters. Cela fait la différence », a-t-il souligné, avant de rappeler l’exemple du match face à Manchester City, où la ferveur des tribunes avait galvanisé l’équipe pour inverser une situation mal engagée.

Hakimi parle d’un rendez-vous avec l’histoire, pour l’équipe comme pour les fans. « Nous donnerons tout pour qu’ils soient fiers de nous et que nous puissions atteindre notre objectif : se qualifier en finale. Nous le méritons après tout le travail accompli », a-t-il indiqué. Ce mercredi, le Parc des Princes ne sera pas seulement un stade. Il sera un volcan prêt à entrer en éruption. Arsenal est prévenu : l’enfer est parisien.