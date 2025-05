PSG: Luis Enrique arrête une décision forte pour Montpellier

À la veille du déplacement à Montpellier pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a arrêté une décision forte concernant son groupe.

Luis Enrique a accordé une semaine de congés à plusieurs cadres

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à Arsenal FC, mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi à Montpellier pour le compte de la 33e journée du championnat de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a pris une décision forte pour plusieurs cadres de l’équipe du PSG.

En effet, le club de la capitale a annoncé ce vendredi que sept joueurs ont été mis au repos par le staff et ne feront donc pas le déplacement au stade de la Mosson ce samedi. Ainsi, le gardien Gianluigi Donnarumma, les défenseurs Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho et les milieux de terrain Fabian Ruiz et Vitinha seront laissés de côté ce weekend. Ils reprendront l’entraînement le mercredi prochain. En accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2025

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain », écrit le PSG sur son site officiel.

Avec le titre de champion déjà acquis et un adversaire montpelliérain condamné à la relégation, le match de samedi à la Mosson (21h) ne présente aucun enjeu sportif. L’occasion de voir à l’œuvre des profils comme Warren Zaïre-Emery, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos ou encore les jeunes Mayulu, Axel Tape ou Noham Kamara. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie, devrait profiter de cette fenêtre pour continuer à impliquer tout son groupe.