ASSE – PSG : Les compos ! Enrique prépare un coup inattendu

Ce samedi, le PSG (1er) se déplace à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE (17e) à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez les compos probables de Luis Enrique et Eirik Horneland, les entraîneurs des deux équipes.

ASSE – PSG : Le coup tactique de Luis Enrique en défense

Le Paris Saint-Germain, solide leader avec 19 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, a l’opportunité de décrocher son 13e titre de champion de France sur le terrain de l’AS Saint-Étienne ce soir soir. En effet, en cas de défaite de l’OM à Reims et de match nul de l’AS Monaco face à l’OGC Nice, le PSG scellerait son sacre avec une victoire contre l’ASSE.

Cette consécration marquerait une domination sans partage du club parisien sur le championnat, et ce, plus tôt que la saison dernière, où le titre avait été validé à la 31e journée. Conscient de l’enjeu du jour, Luis Enrique entend bien aligner un onze de départ compétitif, malgré la lourdeur de la trêve internationale. Cependant, l’entraîneur du club de la capitale devra composer sans Achraf Hakimi, laissé au repos.

Le troisième portier Arnau Tenas, les milieux offensifs Kang-In Lee et Senny Mayulu seront aussi absents. Si le forfait des deux derniers n’est pas forcément préjudiciable à l’équipe parisienne, l’absence du latéral droit marocain va obliger Luis Enrique à faire un choix fort pour le remplacer face aux Verts. D’après diverses sources, Achraf Hakimi devrait être remplacé par le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery.

Un choix surprenant, car l’international français de 18 ans n’est pas un spécialiste de ce poste. Mais l’ancien coach du Barça a habitué ses joueurs à évoluer à plusieurs postes. D’ailleurs, Zaïre-Emery a déjà joué à ce poste cette saison, ainsi que Joao Neves, lui aussi milieu de terrain de formation. Pour le reste, Enrique va faire tourner son équipe pour profiter de la fraîcheur des joueurs après la trêve internationale.

D’après Le Parisien, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Nuno Mendes vont compléter la défense du PSG. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma va enchaîner. Au milieu de terrain, Désiré Doué va remplacer Vitinha aux côtés de Joao Neves et Fabian Ruiz. En attaque, un doute existe entre Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, dans l’axe, tandis que les côtés seront occupés par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

En face, Eirik Horneland va aligner sa meilleure équipe possible pour tenter de réaliser un exploit en devenant la première équipe à battre le Paris SG en Ligue 1 cette saison. Par contre, l’entraîneur stéphanois sera privé d’Augustine Boakye, blessé jusqu’à la fin de la saison. Maxime Bernauer est suspendu, et la participation d’Aïmen Moueffek est incertaine. Mais les retours de Ben Old et Ibrahima Wadji sont espérés.

Composition probable de l’ASSE

Gardien : Larsonneur

Défense : Macon, Batunbinsika, Nadé, Pétrot

Milieu de terrain : Ekwah, Bouchouari, Tardieu

Attaque : Cardona, Stassin, Davitashvili.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défense : Mendes, Hernandez, Beraldo, Zaïre-Emery

Milieu de terrain : Doué, Ruiz, Neves

Attaque : Kvaratskhelia, Dembélé/Ramos, Barcola.