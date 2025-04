Choc des titans à Londres : Les compos Arsenal – PSG tombent

À une heure du coup d’envoi de la demi-finale aller de Ligue des Champions à l’Emirates Stadium, l’UEFA a dévoilé les compositions officielles d’Arsenal et du PSG. Les deux entraîneurs ont sorti la grosse artillerie.

Arsenal – PSG : Luis Enrique fait un choix fort en attaque

Sept mois après leur première confrontation en phase de poules, Arsenal et le Paris SG se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Champions. À une heure du coup d’envoi de la manche aller fixée à 21 heures, les compositions d’équipe officielles de Mikel Arteta et Luis Enrique viennent d’être dévoilées par l’UEFA.

Comme annoncée par la presse, l’entraîneur du PSG n’a pas vraiment réservé de surprises dans son onze de départ. Mais par rapport à l’équipe qui avait perdu en octobre passé (0-2), il y a tout de même quelques changements. En attaque, Désiré Doué a été préféré à Bradley Barcola.

L’international français de 19 ans évoluera à droite de l’attaque avec Ousmane Dembélé dans l’axe, et Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz prend la place de Warren Zaïre-Emery aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Gianluigi Donnarumma garde les cages, protégé par une ligne défensive composée de Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Arsenal avec la composition attendue

Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta a aligné sa meilleure équipe possible pour battre le PSG et prendre déjà une option sur le match retour qui aura lieu au Parc des Princes le 7 mai prochain. Mikel Merino étant disponible pour cette rencontre, le milieu espagnol va tenir sa place face aux hommes de Luis Enrique.

Au milieu de terrain, Declan Rice descend d’un cran et va remplacer Thomas Partey, suspendu, devant la défense. Merino et Martin Odegaard vont l’accompagner dans l’entrejeu. Devant, le Belge Leandro Trossard va évoluer en pointe, aidé par Gabriel Martinelli et Bukayo Saka sur les ailes. Pour le reste, David Raya est dans les cages, protégé par le quatuor attendu : William Saliba et Jakub Kiwior dans l’axe, Myles Lewis-Skelly à gauche et Jurriën Timber à droite.

La composition officielle d’Arsenal

Gardien : Raya

Défenseurs : Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly

Milieux de terrain : Odegaard, Rice, Merino

Attaquants : Saka, Trossard, Martinelli.

Le onze de départ du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.