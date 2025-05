OL : Un cadre absent contre Monaco, Fonseca revoit sa compo

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, a retenu un groupe de 20 joueurs pour affronter l’AS Monaco sur le Rocher samedi (21h), mais sans Corentin Tolisso. Du coup, le coach de Lyon doit opéré un changement dans l’entrejeu pour sa compo.

L’OL sans Tolisso et Molebe face à l’AS Monaco

L’OL joue sa dernière carte dans la course au podium, ce samedi, face à l’AS Monaco dans la Principauté. Il s’agit d’une confrontation directe, les Lyonnais et les Monégasques étant tous deux en quête d’une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

L’ASM occupe actuellement la 3e place, à seulement un point de Marseille, deuxième, tandis que Lyon est 7e avec 4 points de retard sur son adversaire. L’Olympique Lyonnais doit donc impérativement remporter ce match crucial pour revenir à un point de l’AS Monaco avant l’ultime journée prévue le 17 mai.

Pour cette rencontre au stade Louis-II, Paulo Fonseca a sélectionné 20 joueurs. Tous les cadres sont présents, à l’exception de Corentin Tolisso, qui n’a pas participé aux dernières séances d’entraînement de la semaine. En phase de réathlétisation, le jeune Enzo Molebe est également absent.

Olympique Lyonnais : Lacazette fait son retour après Lens

En revanche, Alexandre Lacazette est de retour dans le groupe après sa suspension. Le capitaine des Gones avaient manqué le match perdu contre le RC Lens (1-2), dimanche dernier lors de la 32e journée de Ligue 1. Le capitaine de l’OL pourrrait cependant démarrer la rencontre sur le banc.

Pour pallier l’absence de Corentin Tolisso au milieu de terrain, le technicien portugais dispose de plusieurs options, telles que Tanner Tessmann, Paul Akoukou ou encore Jordan Veretout aux côtés de Nemanja Matic.

La compo probable de l’OL contre l’AS Monaco :

Gardien de but : L. Perri

Défenseurs : Maitland-Niles, C. Mata, M. Niakhaté, N. Tagliafico

Milieux de terrain : T. Almada, N. Matic, T. Tessmann

Attaquants : R. Cherki, M. Fofana, G. Mikautadze

Remplaçants : R. Descamps, Da Silva, V. Abner, Caleta-Car, S. Kumbedi, W. Omari, P. Akouokou, J. Veretout, A. Lacazette