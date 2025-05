Classement OL : Doublé par Nice, Lyon en danger avant Lens

L’OL perd une place au classement sans avoir joué et se retrouve sous pression dans la course au podium, en raison de la victoire de l’OGC Nice vendredi. Lyon pourrait même chuter encore d’un rang avant son match contre le RC Lens dimanche.

Classement OL : Lyon dépassé par l’OGC Nice et sous la menace de Strasbourg

L’OL n’est plus 5e au classement, mais plutôt 6e. Ce recul est la conséquence directe de la victoire de l’OGC Nice sur le Stade de Reims (1-0) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Grâce aux trois points obtenus, les Niçois ont dépassé les Lyonnais, avec qui ils partageaient le même nombre de points, ainsi que le LOSC (56 points) et l’AS Monaco (55 points). Le Gym occupe provisoirement la 3e place avec 57 points.

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais pourrait provisoirement glisser à la 7e place avant son match contre le Racing Club de Lens, prévu dimanche à 17h15 au Groupama Stadium, si le RC Strasbourg s’impose face au PSG en Alsace ce samedi. Même un match nul contre les Parisiens suffirait aux Strasbourgeois pour devancer Lyon, car les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points (54).

L’OL est donc sous pression ! Il doit absolument remporter son match dimanche pour rester dans la course au podium, qui est très serrée. En tout cas, les Gones doivent impérativement prendre trois points lors de cette 32e journée de championnat, sous peine de compromettre sérieusement leur qualification pour la Ligue des champions.

Il faut rappeler que l’OL est à la lutte pour une place en C1 avec l’AS Monaco, le LOSC et l’Olympique de Marseille, en plus de l’OGC Nice et le RC Strasbourg.