PSG : Luis Enrique chamboule tout à Montpellier, les compos

Ce soir, le PSG affronte Montpellier HSC au stade de la Mosson dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. La LFP vient de dévoiler les compositions officielles de Luis Enrique et Zoumana Camara.

PSG : Luis Enrique aligne la classe biberon face à Montpellier

Déjà sacré champion de France depuis la 28e journée de Ligue 1 et sa victoire à domicile face à Angers SCO (1-0), le Paris Saint-Germain affronte le Montpellier HSC ce samedi à 21 heures pour l’avant-dernière journée du championnat. Avec les deux finales de Coupe de France et de la Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de faire un très large turnover contre les hommes de Zoumana Camara.

Huit titulaires comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha et Ousmane Dembélé sont ainsi laissés au repos. Autant d’absences qui ouvrent les portes de l’équipe professionnelle à des jeunes comme Noham Kamara, Axel Tape, Martin James, Quentin Ndjantou et Wassim Slama.

Pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le coach du PSG a titularisé Arnau Tenas, qui va jouer son premier match de la saison en Ligue 1. Le troisième gardien du PSG sera protégé par une défense composée de Warren Zaïre-Emery, qui porte le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos et Achraf Hakimi, dans le couloir droit, Axel Tape et Lucas Beraldo en charnière centrale et Lucas Hernandez à gauche. Au milieu de terrain, Désiré Doué est associé à Senny Mayulu et Kang-In Lee. Devant, Luis Enrique a aligné Ibrahima Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

La compo de Montpellier

Gardien : Lecomte

Défenseurs : Tchato, Mouanga, Omeragic, Chennahi, Mincarelli

Milieux : Chotard, Ferri, Nzingoula

Attaquants : Fayad, Coulibaly.

Le onze du Paris SG

Gardien : Tenas

Défenseurs : Zaïre-Emery, Tape, Beraldo, Hernandez

Milieux : Mayulu, Lee, Doué

Attaquants : Mbaye, Ramos, Barcola.