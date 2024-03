Entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG a fait son choix

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherchera à reconfigurer son attaque pour la saison prochaine. En ce sens, Luis Enrique sait qu’il sera contraint de faire des choix forts et l’un d’eux concerne la continuité ou non de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG confiant pour Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain est déterminé à conserver Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans son équipe pour la saison prochaine, malgré les critiques et les spéculations sur leurs performances. Les deux attaquants sont arrivés au PSG l’été dernier avec de grandes attentes, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à atteindre leur meilleur niveau.

Cependant, avec le départ imminent de Kylian Mbappé, la situation des deux joueurs devrait se clarifier. Malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés cette saison, notamment par rapport à leurs succès dans d’autres clubs, comme respectivement Benfica et Eintracht Francfort, le PSG est confiant dans le potentiel de Kolo Muani et Ramos.

A Paris, on espère qu’ils finiront par vraiment s’adapter et s’épanouir dans l’équipe. Le nouvel entraîneur, Luis Enrique, s’est efforcé d’unir l’équipe, et on s’attend à ce qu’une fois que Mbappé quittera le club, l’opportunité s’ouvrira aux deux attaquants de prouver leur valeur.

Le PSG ne veut pas perdre Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Même s’il semble actuellement qu’un seul d’entre eux puisse briller, le PSG s’engage à leur donner des opportunités d’exceller. Bien qu’ils soient confrontés à la concurrence de Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, qui ont réalisé de bonnes performances ces derniers mois, Kolo Muani et Ramos devraient jouer un rôle important dans l’avenir du club.

Le PSG a montré sa confiance envers les deux joueurs en rendant permanent le prêt de Ramos, malgré sa forme peu convaincante. Cela suppose que le club voit en eux un potentiel considérable et est prêt à leur donner le temps de s’adapter et de s’épanouir. Bien que la saison à venir puisse présenter des défis, Kolo Muani et Ramos devraient rester dans les plans à long terme du PSG.