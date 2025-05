ASSE : Ligue 2, un premier investissement de 10 M€ acté

Kilmer Sports Venture (KSV) prend le contrôle d’un levier important de l’ASSE, en investissant 10 millions d’euros, malgré la relégation du club en Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne était dépendante de Sportfive

Kilmer Sports Ventures (KSV), le groupe canadien ayant racheté l’ASSE en juin 2024, avait hérité de la mainmise de l’agence Sportfive sur les ressources commerciales du club. En 2019, les anciens prioritaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient signé un contrat avec cette agence de marketing sportif internationale sur une durée de 11 ans, soit jusqu’en 2030.

Sportfive avait versé directement 10 M€ à l’AS Saint-Etienne à la signature, mais en retour percevant d’importantes commissions sur tous les contrats de partenariat ou de sponsoring signés par le club. En plus des parts prélevées sur les partenariats commerciaux et sur tous les revenus générés, cette ebtreprise prenait en charge la gestion de la billetterie BtoB, des hospitalités, des séminaires.

KSV rachète le contrat de Sportfive et prend le contrôle des ressources commerciales de l’ASSE

Le groupe canadien présidé par Ivan Gazidis a donc décidé de mettre fin à cette mainmise en rachetant les sept dernières années de contrat de cette société, à hauteur de 10 millions d’euros, selon les informations de L’Équipe. Grâce à cette rupture avec Sportfive, l’ASSE pourra donc désormais bénéficier entièrement du contrôle de ses recettes et retombées de partenariats et sponsors à partir de la saison prochaine.

KSV a donc réussi à acter l’autonomie du club et pourra planifier librement ses investissements sans avoir à subir l’influence de quiconque. D’après l’explications de Peuple-Vert, « en récupérant le contrôle de son marketing au moment où le club vient d’être relégué, le groupe canadien s’offre la possibilité de reconstruire sur des bases saines ».

