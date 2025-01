ASSE : L’avis tranché de Rocheteau sur la vente de l’AS Saint-Etienne à KSV

La légende de l’ASSE Dominique Rocheteau a livré son opinion sur le rachat du club stéphanois par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV).

L’AS Saint-Etienne, propriété de Kilmer Sports Ventures

Depuis le 3 juin 2024, l’ASSE appartient à Kilmer Sports Ventures, filiale du groupe canadien Kilmer Group, dont le dirigeant est Larry Tanenbaum. Le milliardaire canadien a racheté le club stéphanois à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer et en a confié la présidence à Ivan Gazidis. Les deux associés ont dirigé l’AS Saint-Étienne pendant une vingtaine d’années.

Usés par deux décennies de gestion et essoufflés financièrement, Caïazzo et Romeyer ont souhaité céder les rênes à un investisseur capable de faire franchir un palier à l’ASSE et de la ramener au sommet, comme dans les années 1960 à 1980.

Rocheteau : « L’ASSE est ogligée de passer par-là pour revenir au sommet »

Ancienne gloire de l’équipe des Verts (1971-1980), ancien vice-président du conseil de surveillance et ex-directeur sportif du club, Dominique Rocheteau s’est prononcé sur l’arrivée de KSV à la tête de l’AS Saint-Etienne. Il estime que c’est positif pour le développement du club.

« Les clubs anglais sont tous rachetés par des capitaux étrangers. Si l’ASSE veut revenir à un certain niveau, elle est obligée d’en passer par là », a-t-il confié à L’Équipe, à l’occasion de son 70e anniversaire. « Cela étant, tout est une question de valeurs. Des étrangers peuvent conserver celles des Verts, en étant conscients de leur histoire », a-t-il ajouté.