Vente ASSE : La relégation coûte cher à Caïazzo et Romeyer

Anciens propriétaires de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient perdu des millions d’euros sur la vente du club, du fait de la relégation du club en Ligue 2.

Vente ASSE : Caïazzo et Roland Romeyer perdent 3 M€ de bonus

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont vendu l’ASSE au groupe canadien, Kilmer Sports Ventures (KSV), le 3 juin 2024. La cession avait été officialisée le lendemain de la montée des Verts en Ligue 1. Mais à la surprise générale, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu se maintenir dans l’élite. L’équipe stéphanoise est reléguée en Ligue 2 à l’issue d’une saison catastrophique.

Selon les assurances du président Ivan Gazidis, cette relégation ne change rien au projet de KSV, même s’il y a évidemment de la déception. « Nous essayons de redresser l’ASSE sportivement et financièrement. Nous ne voulons pas être un club qui se bat sans cesse entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Nous construisons quelque chose de plus grand. Nos objectifs restent les mêmes. Notre engagement envers le club est solide et très fort », a rassuré le nouveau président du club.

Si les nouveaux prioritaires de l’AS saint-Etienne ont bien géré les finances du club cette saison, malgré la crise des droits TV, la relégation coûte chère à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. D’après les informations de L’Équipe, ils devraient toucher un bonus estimé à 3 millions d’euros si l’ASSE se maintenait en Ligue 1. Avec la descente des Verts, les deux associés peuvent faire un croix sur ce montant additionnel sur le prix de vente du club.