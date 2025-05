OM : Un nouveau prétendant débarque pour Luis Henrique

L’Inter Milan est en pleine négociation avec l’OM pour recruter l’ailier brésilien Luis Henrique cet été. Mais une autre formation de Serie A joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Luis Henrique vers l’Italie

Luis Henrique va quitter l’OM lors du prochain mercato estival sauf revirement de situation. L’ailier brésilien attise les convoitises de nombreux clubs après ses belles performances cette saison sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec les Marseillais.

Selon les informations de Sky Sport, l’Inter Milan se positionne comme un sérieux prétendant pour déloger Luis Henrique cet été. Ce géant italien aurait déjà formulé une première offre de 25 millions d’euros pour l’ailier brésilien. Mais les dirigeants phocéens ont refusé cette offre et exigent au moins 30 millions d’euros.

Les Nerazzurri ont accéléré les négociations ces dernières semaines et ont déjà trouvé un accord avec Luis Henrique. Les dirigeants de l’inter Milan lui auraient proposé un contrat de cinq ans. Ils attendent le feu vert de l’Olympique de Marseille pour boucler l’opération.

Le président de l’OM, Pablo Longoria a confirmé les discussions avec l’Inter Milan. « Luis Henrique, il n’y a pas que l’Inter qui s’intéresse à lui. C’est vrai que l’on a commencé des discussions pendant la saison, c’était risqué, le joueur peut avoir la tête ailleurs dans ces cas-là. Mais la Coupe du monde des clubs a forcé pas mal de clubs à prendre de l’avance sur l’été. Je suis fier qu’il ait attiré l’attention de grands clubs en Europe parce que c’est quelque chose que je lui avais promis avant son arrivée au club. », a déclaré le président marseillais face à la presse lundi dernier.

Mais un autre concurrent de poids entre dans la course pour la signature de Luis Enrique et pourrait damer le pion à l’Inter Milan. Selon les informations du journaliste italien, Mirko Di Natale, la Juventus Turin coche aussi le nom du Brésilien et envisagerait de passer à l’offensive lors du mercato estival. Mais cette formation de Serie A n’a pas encore dégainé une offre concrète pour le joueur.