Mercato OM : La condition de Valentin Rongier pour rester !

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Valentin Rongier négocie pour une prolongation avec la direction de l’OM. Mais le milieu de terrain français a des exigences qui pourraient compliquer la situation entre les deux parties.

Mercato OM : Valentin Rongier dans le flou pour son avenir

Arrivé en septembre 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier pourrait faire ses valises et quitter les rangs de l’Olympique de Marseille cet été. Avec 3 buts et 1 passe décisive en 27 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur des Canaris a su tirer son épingle du jeu aux côtés d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg.

Lisez aussi : Mercato SRFC : Valentin Rongier au Stade Rennais FC

À voir Mercato PSG : Offensive lancée pour Jonathan David !

Ses prestations ont convaincu son entraîneur Roberto De Zerbi, qui aimerait bien compter sur lui la saison prochaine, mais son contrat expire dans un an et aucune prolongation ne pointe à l’horizon. D’après les informations de Foot Mercato, le natif de Mâcon a refusé une proposition de prolongation de contrat de Pablo Longoria en février dernier.

Le portail sportif rapporte que Valentin Rongier souhaiterait avoir le même salaire que ses coéquipiers du milieu de terrain, notamment Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Toujours selon la même source, cette exigence du joueur de 30 ans aurait refroidi les discussions avec des courtisans comme le Stade Rennais, qui ont manifesté un intérêt pour recruter Valentin Rongier.

Lisez aussi : Coup de tonnerre à l’OM : Valentin Rongier s’en va !

Depuis, les discussions sont au point mort entre les deux parties et aujourd’hui, le mystère reste entier dans ce dossier. De son côté, le Stade Rennais serait prêt à faire un effort, mais pas à offrir à Rongier le plus gros salaire du club, qui est pour le moment dévoué à Seko Fofana. S’il veut réellement régler son avenir, le partenaire de Mason Greenwood va donc devoir revoir ses prétentions à la baisse.

À voir OL : La finale PSG-Reims décisive pour l’avenir des Lyonnais