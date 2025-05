Coup de tonnerre à l’OM : Valentin Rongier s’en va !

Valentin Rongier pourrait disputer son dernier match avec l’OM ce samedi soir contre le Stade Rennais, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain français se rapprocherait de plus en plus de la porte de sortie. Explications.

Mercato : Valentin Rongier refuse l’offre de l’OM

Arrivé à l’été 2019 en provenance du FC Nantes contre un chèque de 13 millions d’euros, Valentin Rongier est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026. Si Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent le garder dans le groupe de Roberto De Zerbi, le joueur de 30 ans ne semble pas d’accord avec les conditions que lui propose sa direction.

Lisez aussi : PSG-OM : Valentin Rongier met déjà en garde les Parisiens !

À voir Mercato PSG: Le Bayern lâche une bombe pour Dayot Upamecano

Ce samedi, le journal La Provence révèle que l’OM a transmis une proposition de prolongation à Valentin Rongier depuis l’hiver. Seulement, le natif de Mâcon l’a refusé, jugeant le salaire largement inférieur à son nouveau statut au sein du vestiaire marseillais.

L’ancien coéquipier de Dimitri Payet estime amplement mériter la même considération financière que les autres cadres du vestiaire. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le risque de voir Valentin Rongier quitter l’OM existe et il serait à ce jour de plus en plus évident. Surtout que des prétendants toqueraient déjà à sa porte.

Deux clubs de Ligue 1 prêts à récupérer Rongier

Pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an, l’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à placer Valentin Rongier sur le marché dès cet été. Si l’international français n’a jamais caché ses envies de découvrir un nouveau projet, deux clubs de Ligue 1 et des formations de Premier League surveilleraient avec attention sa situation et pourraient même passer à l’offensive pour le recruter.

Lisez aussi : OM Mercato : Un sale coup réservé à Valentin Rongier ?

À voir ASSE-Toulouse : Quitte ou double ? La tension monte à Sainté

En effet, selon les informations relayées par But, « l’OGC Nice et l’AS Monaco font partie des formations intéressées, en plus de clubs anglais. » Après six années de bons et loyaux services, Valentin Rongier, estimé à 9 millions d’euros sur Transfermarkt, pourrait donc faire ses adieux à la Canebière et au Vélodrome dès ce soir.