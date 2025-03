Classement OM : Valentin Rongier victime d’une injustice ?

Alors que l’OM conserve sa deuxième place au classement, Valentin Rongier traverse une situation difficile en interne. Son absence du onze de départ suscite l’incompréhension et les critiques à Marseille.

OM : Valentin Rongier sur le banc, un choix qui fait débat

De retour de blessure en début de saison, Valentin Rongier avait retrouvé sa place au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille aux côtés de Pierre-EmileHojbjerg et Adrien Rabiot. Cependant, l’arrivée d’Ismaël Bennacer lors du mercato d’hiver a rebattu les cartes. L’international algérien a rapidement intégré le onze de départ, reléguant Rongier sur le banc de touche.

Ce choix suscite quelques interrogations dans la cité phocéenne, notamment après l’entrée décisive de Valentin Rongier ce week-end face à Nantes. Eric Di Meco, consultant pour RMC Sport, estime que cette situation est injuste. Il rappelle que l’ancien capitaine de l’OM apporte stabilité et efficacité au deuxième du classement de Ligue 1.

Di Meco critique par ailleurs la tendance à privilégier les nouveaux arrivants, même sans preuves de leur supériorité. Il rappelle que Valentin Rongier a toujours répondu présent, notamment après un match réussi contre Lyon.

Un problème de concurrence saine à l’Olympique de Marseille

Le consultant ne remet pas en cause les qualités de Bennacer, mais il insiste sur l’importance d’une « concurrence saine ». Il estime que Valentin Rongier, joueur discret et professionnel, est trop facilement écarté. « Que tu le fasses jouer ou que tu le mettes sur le banc, le mec ne dit jamais rien donc c’est beaucoup plus facile de faire sortir ce genre de joueur« , a-t-il déclaré.

L’ancien défenseur de l’OM espère que Roberto De Zerbi saura trouver la bonne formule pour intégrer Valentin Rongier dans sa composition d’équipe. Bon nombre de supporters marseillais partagent cet avis et souhaitent voir le milieu de terrain polyvalent dans le onze de départ. Il appartient désormais à l’entraîneur de l’OM de trouver l’équilibre entre ses joueurs.