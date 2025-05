Mercato SRFC : Valentin Rongier au Stade Rennais FC

C’est l’effervescence au Stade Rennais après l’arrivée de Loïc Désiré au poste de directeur sportif. Il cible Valentin Rongier pour renforcer le milieu de terrain du SRFC, régulièrement mis en difficulté cette saison.

Mercato SRFC : Valentin Rongier et le Stade Rennais, c’est sérieux

On se demande toujours dans quel club va évoluer Valentin Rongier la saison prochaine. Le milieu marseillais, bien que sous contrat pour encore une saison avec l’OM, pourrait bien faire ses valises pour le Stade Rennais. Il est certes réclamé par son entraîneur Roberto De Zerbi, qui souhaite le voir prolonger, mais le natif de Mâcon (France) ne semble pas pressé de parapher un nouveau bail dans la cité phocéenne.

En effet, avec 196 matchs disputés toutes compétitions confondues et 6 buts inscrits, Rongier a le sentiment d’avoir fait le tour à l’OM. L’idée de rejoindre le SRFC n’est pas pour lui déplaire, d’autant plus qu’il est quasi assuré de jouer un rôle plus important au club breton.

Mais ce transfert ne se fera pas sans paiement d’indemnité de transfert pour le Stade Rennais FC. Le milieu de terrain central de 30 ans est présentement estimé à 22 millions d’euros. Du fait de la seule année de contrat qu’il lui reste, l’OM pourrait accepter une offre entre 7 et 10 millions d’euros pour son départ.

Mais avec la volonté de Roberto De Zerbi de le garder dans son effectif, le dossier se complique légèrement pour le Stade Rennais, qui va devoir continuer de travailler au corps l’intéressé pour le décider à rejoindre ses rangs.