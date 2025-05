Mercato ASSE : Plusieurs départs annoncés à Saint-Etienne

La relégation de l’ASSE en Ligue 2 après une seule saison en Ligue 1 est lourde de conséquences. De nombreux joueurs auraient l’intention de quitter le club cet été.

L’ASSE reléguée en Ligue 2, Gazidis rassure pour le projet de KSV

L’ASSE est reléguée directement en Ligue 2 à l’issue d’une saison qui a été assez stressante pour les Verts et finalement catastrophique. L’équipe stéphanoise a terminé à la 17e et avant-dernière place au classement, avec 20 défaites et 77 buts concédés en 34 matchs de championnat.

Dans la foulée de la relégation, le président Ivan Gazidis a rassuré les joueurs et les supporters sur le projet de Kilmer Sports Ventures. Il a réaffirmé l’engagement du groupe canadien à poursuivre ses investissements pour le développement de l’AS Saint-Etienne.

« Nous essayons de redresser le club sportivement et financièrement. Nous construisons quelque chose de plus grand. Nos objectifs restent les mêmes. Notre engagement envers le club est solide et très fort », a assuré le patron de KSV.

De nombreux joueurs de Saint-Etienne prêts à claquer la porte ?

Mais cette promesse ne semble pas avoir rassuré les joueurs de l’équipe stéphanoise. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, de nombreux Verts souhaitent quitter le club relégué en Ligue 2. « Beaucoup de joueurs veulent se barrer de Sainté ! », a-t-il posté sur son compte X.

L’Insider se dit même surpris par leur attitude : « Il y en a qui, via les réseaux, jasent sur le pseudo amour du club pour bien se faire voir et qui veulent se barrer du club maintenant ».

Il faut rappeler que 10 joueurs de l’équipe de l’ASSE, dont trois prêtés au club, sont en fin de contrat en juin prochain. Quant aux joueurs décisifs, comme Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, ils ne semblent pas enclins à poursuivre l’aventure en Ligue 2, vu l’intérêt qu’ils suscitent en ce moment auprès des recruteurs.