Mercato : Le Stade Rennais proche de boucler une belle vente

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le Stade Rennais serait proche de boucler une belle vente. Explications.

Mercato : Un défenseur du Stade Rennais en route pour la Bundesliga

Avant même l’ouverture du mercato d’été, les lignes bougent déjà du côté du Stade Rennais concernant Lorenz Assignon. Avec le départ de Frédéric Massara et l’arrivée de Loïc Désiré, le Stade Rennais va amorcer un nouveau cycle sportif.

Si de nombreux renforts sont attendus pour permettre à Habib Beye de disposer d’une équipe compétitive la saison prochaine, des départs sont également attendus pour faire de la place dans le vestiaire. D’ailleurs, un cadre du SRFC serait déjà proche de la Bundesliga. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Lorenz Assignon devrait rejoindre les rangs du VfB Stuttgart cet été.

« Un accord total est sur le point d’être trouvé entre le club breton et Stuttgart, tout juste vainqueur de la Coupe d’Allemagne et donc qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Le transfert devrait se situer autour de 15 millions d’euros, et Rennes cherche déjà son remplaçant. La décision finale reviendra évidemment au joueur », explique le site sportif.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’arrière droit de 24 ans avait été placé sur la liste des transferts l’été dernier avant d’être finalement prolongé in extremis. Le journal L’Équipe confirme le départ d’Assignon, à l’image d’Adrien Truffert, et place le club allemand comme le grand favori pour sa signature. Même si Burnley, où Assignon avait été prêté de janvier à juin 2025, est également intéressé.

