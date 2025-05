Stade Rennais : Adrien Truffert vers la Premier League ?

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye pourrait dire au revoir à Adrien Truffert lors du prochain mercato estival. Le latéral gauche français est pisté en Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Un club de Premier League lorgne Adrien Truffert

Le Stade Rennais et Adrien Truffert pourraient sceller leur divorce à la fin de la saison après 10 ans de collaboration. Le latéral gauche français était annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, mais il est finalement resté à Rennes cette saison et a contribué au maintien de l’équipe en Ligue 1.

« Quoi qu’il arrive, je suis heureux ici. J’ai montré que je l’étais, mais je ne ferme aucune porte. C’est clair avec le club, on est sur la même longueur d’onde, et il n’y aura pas de coup de travers ou de conflits. Je suis ici depuis neuf ans et Rennes restera mon club formateur. Je suis heureux ici, ça, c’est sûr. On verra la suite », avait déclaré Adrien Truffert en août 2024.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, des rumeurs circulent concernant l’avenir d’Adrien Truffert. Selon les informations de Foot Mercato, le crack rennais pourrait rejoindre un club de Premier League cet été. L’international tricolore serait l’une des cibles prioritaires de Bournemouth. Cette formation anglaise cherche un latéral gauche pour compenser le potentiel départ de Milos Kerkez.

Pour le moment, les Cherries n’ont pas encore entamé des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais. Les négociations pourraient débuter dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande d’Adrien Truffert est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

