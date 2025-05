Coup de tonnerre au RC Lens ! Will Still annonce son départ

Moins d’un an après son arrivée, Will Still quitte brutalement le RC Lens. L’entraîneur belgo-anglais invoque des raisons personnelles et met un terme à une aventure prometteuse au RCL sur fond d’émotion et de dignité.

RC Lens : Will Still, une dernière envolée avant l’au revoir

Le RC Lens a livré une prestation magistrale face à l’AS Monaco (4-0) pour son dernier match à domicile. Devant un public en feu à Bollaert-Delelis, les Sang-et-Or ont dominé de bout en bout. Neil El Aynaoui a rapidement ouvert le score (12e), avant de doubler la mise d’une tête puissante (35e).

Lire aussi : Mercato RC Lens : De mauvaises nouvelles pour Will Still

À voir Toulouse renvoie l’ASSE en Ligue 2 !

Réduits à dix, les Monégasques ont cédé face à Thomasson (73e) puis Zaroury (78e), ce qui scelle une victoire éclatante et assure une 8ᵉ place solide au classement. Mais à peine le temps de savourer que l’annonce est tombée : Will Still ne poursuivra pas l’aventure lensoise.

Une décision mûrie dans la douleur

En conférence de presse, Will Still n’a pu retenir son émotion. « J’ai pris la décision suite aux problèmes de santé de ma femme », a-t-il déclaré, la voix tremblante. Derrière cette annonce, une réalité personnelle difficile : l’aggravation brutale d’une maladie chronique chez son épouse, nécessitant désormais une prise en charge quotidienne et lourde.

Lire aussi : RC Lens : C’est la guerre entre Will Still et le vestiaire !

Malgré la discrétion dont il faisait preuve sur sa vie privée, l’entraîneur a estimé qu’il lui fallait être présent « chaque jour auprès de ma femme » durant cette période critique. Un choix du cœur, salué par l’ensemble du club et des supporters.

À voir Mercato OM : L’Inter lance un ultimatum pour Luis Henrique

Un avenir en suspens

Will Still, 31 ans, avait apporté un souffle nouveau au RC Lens, prônant un football offensif et engagé. Si son entourage évoque déjà des contacts avec des clubs de Championship, l’heure n’est pas encore aux projets. L’homme, avant l’entraîneur, a choisi sa famille. Le Racing, lui, perd un meneur de caractère… mais garde en mémoire l’intensité d’un passage aussi bref qu’inspirant.