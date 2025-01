Coup de tonnerre à l’OL : John Textor licencie Pierre Sage !

Au lendemain du match nul concédé sur la pelouse du FC Nantes (1-1), à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, John Textor, président de l’OL, a décidé de décharger Pierre Sage de son poste d’entraîneur.

Mercato OL : Fin de l’aventure pour Pierre Sage à Lyon

Placé dans le collimateur de John Textor, Pierre Sage a bel et bien payé les mauvais résultats de l’Olympique Lyonnais. Nommé sur le banc de l’OL depuis novembre 2023, l’ancien directeur du centre de formation des Gones subit les conséquences d’une série de résultats décevants, notamment l’incroyable élimination face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu en seizièmes de finale de la Coupe de France.

Face à cette situation et au lendemain d’un match nul au stade La Beaujoire face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, le propriétaire de l’OL, John Textor a pris la résolution de mettre fin au contrat de Pierre Sage. Le technicien de 45 ans paie un début d’année 2025 raté, marqué notamment par l’humiliation en 16es de finale de Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu, club de National 3, et une série en cours de trois matchs nuls face à Toulouse (0-0), Fenerbahçe en Ligue Europa (0-0) et Nantes (1-1) en Ligue 1.

Le Successeur de Fabio Grosso laisse l’OL à la 6e place du championnat et 4e en Ligue Europa avant la dernière journée, mais en bonne position pour une qualification en huitièmes de finale. John Textor et les dirigeants lyonnais doivent désormais s’activer pour trouver un nouvel entraîneur et un profil se détache d’ores et déjà.

Paulo Fonseca en pole position pour succéder à Sage

En effet, d’après les informations de L’Équipe, la direction de l’OL serait en négociations avec Paulo Fonseca pour la succession de Pierre Sage. Le coach portugais, récemment évincé de l’AC Milan, serait en pole position pour le poste et pourrait arriver à Lyon dans les prochains jours.

Méconnu du grand public avant d’être nommé entraîneur principal, Pierre Sage, ancien directeur du centre de formation, avait redonné des couleurs au club sacré huit fois champion de France au cours d’une saison 2023-2024 contrastée. À l’issue d’une incroyable remontée, l’OL, relégable en hiver, avait terminé 6e et décroché un ticket inespéré pour la Ligue Europa.

Un temps séduit par son meneur d’hommes, John Textor lui avait offert dans la foulée une prolongation de contrat jusqu’en 2026. Mais Sage n’ira pas au bout de son bail. Libre de tout contrat depuis décembre 2024, Paulo Fonseca pourrait même être nommé dans les prochaines heures, selon L’Équipe.

Bien que Luis Castro ait été approché, les Lyonnais semblent privilégier l’ancien entraîneur de Lille, qui avait été remplacé par son compatriote Sergio Conceição sur le banc des Rossoneri. Les choses devraient s’accélérer alors que l’OL recevra Ludogorets ce jeudi dans le cadre de la huitième journée de Ligue Europa.