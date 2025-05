Mercato RC Lens : Will Still d’accord avec un club anglais

L’histoire aura été de courte durée entre le RC Lens et Will Still. L’entraîneur anglo-belge va rebondir bien plus vite que prévu, puisqu’un club anglais, déjà entré en négociation avec lui, est sur le point de le faire signer.

Mercato RC Lens : accord Southampton – Will Still

Pour quitter le Racing Club de Lens, Will Still a mis en avant la maladie de sa femme. Il souhaite se rapprocher d’elle pour lui faciliter le quotidien. Mais en réalité, un poste d’entraîneur est si prenant qu’il aura du mal à concilier les deux s’il reprend un poste aussi rapidement après son départ du RCL.

Lire aussi : Coup de tonnerre au RC Lens ! Will Still annonce son départ

À voir Mercato OM : Longoria prépare une offre pour un crack turc

En effet, Southampton a flairé l’occasion parfaite avec le retour de Will Still en Angleterre. Le club n’a pas perdu de temps pour miser sur lui dans sa prochaine lutte pour la montée en Premier League. Le technicien de 32 ans a fait ses preuves au Stade de Reims, puis sur le banc du RC Lens, où il a été mis en extrême difficulté par les dirigeants à son arrivée.

L’ex-coach du Standard de Liège est arrivé sur le banc lensois à la tête d’une équipe remaniée par les départs de plusieurs cadres. Mais après une entame difficile de la saison, Will Still a pris le dessus et rapproché le RCL de son objectif initial : accrocher une place en compétition européenne. Malheureusement, c’est à une 8ᵉ place (honorable) que son équipe a terminé au classement de Ligue 1.

C’est donc sur une note positive que le coach natif de Braine-l’Alleud (Belgique) a fait ses valises après le coup de sifflet final de la saison. Un accord aurait été trouvé entre lui et les dirigeants de Southampton sur le plan salarial. Un prochain audit de l’équipe en place devrait lui permettre de lister ses besoins pour le mercato estival de l’équipe évoluant à St Mary’s Stadium.