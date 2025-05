Mercato OM : Accord imminent pour Kevin De Bruyne

L’espoir de voir Kevin De Bruyne rejoindre l’OM durant ce mercato s’amenuise. Le milieu de terrain belge est en négociations avancées avec Naples et ses représentants sont attendus en Italie afin de régler les détails administratifs de cette opération.

Mercato : L’OM écarté, les agents de De Bruyne finalisent son arrivée à Naples

Les spéculations autour d’une arrivée de Kevin De Bruyne à l’Olympique de Marseille sont sur le point de disparaitre. Libre de tout contrat suite son départ de Manchester City, le milieu de terrain belge est annoncé avec insistance sur les tablettes de l’OM. Son profil expérimenté et sa grande vision du jeu correspondraient parfaitement aux besoins de Roberto De Zerbi.

Lire aussi : Coup dur pour l’OM : De Bruyne tient son prochain club

À voir FC Nantes : Deal conclu pour l’arrivée de Mohamed Bayo ?

Mais l’OM devrait finalement faire une croise sur cette piste XXL. Et pour cause, le Napoli, récent champion de Serie A, est en pole position pour s’attacher les services de De Bruyne. Des négociations entre les deux parties sont à un stade très avancé, le joueur de 33 ans étant sensible au projet napolitain.

Il a déjà trouvé sa maison à Naples

Il Mattino va même jusqu’à affirmer que ce deal est « virtuellement bouclé », car les agents du joueur sont attendu d’ici mercredi en Italie afin régler les derniers détails di transfert. L’offre de Naples pour s’attacher les services de De Bruyne est très alléchante : un contrat de deux ans assorti d’une option de prolongation, un salaire annuel de 8 millions d’euros et une grosse prime à la signature. Il Mattino : Le transfert de #DeBruyne au Napoli peut se considérer virtuellement bouclé. Ses agents arrivent en Italie mardi ou mercredi, ultimes détails à régler. De Laurentiis offre un contrat de 2 ans (avec option de prolongation) à 8M/an et une grosse prime à la signature.… https://t.co/U9jpqDO3uM pic.twitter.com/6nvK885E4T— GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 26, 2025

Lire aussi : OM Mercato : Kevin De Bruyne – Marseille, ça se réchauffe !

Cette proposition semble avoir convaincu l’ancien maitre à jouer des Cityzens et sa famille, qui auraient déjà trouvé un nouveau domicile à Posillipo. Si l’OM de Pablo Longoria espérait un temps réaliser ce nouveau coup de maître, le Diable Rouge semble désormais se diriger vers la Serie A. Même si d’autres formations européennes et saoudiennes restent en embuscade sur ce dossier.