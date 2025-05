OM Mercato : Kevin De Bruyne – Marseille, ça se réchauffe !

La belle carrière de Kevin De Bruyne à Manchester City est à sa fin. Le joueur en fin de contrat est devenu une cible de l’OM pour ce mercato estival, preuve de la volonté des dirigeants marseillais à jouer à fond la prochaine Ligue des champions.

OM mercato : L’arrivée de Kevin De Bruyne possible

L’Olympique de Marseille se montre ambitieux pour ce mercato estival. Outre son intérêt pour Jonathan David du LOSC et plusieurs autres pistes, Kevin De Bruyne est arrivé sur les tablettes de Medhi Benatia, le monsieur transfert du club phocéen. Le dirigeant marseillais veut profiter de la situation de l’international belge pour l’attirer sur le Vieux-Port alors que sa première tentative semblait promise à un échec.

Ces derniers temps, Kevin De Bruyne a clarifié son désir de rester dans le football de haut niveau, ce qui exclut un départ vers une destination exotique telle que l’Asie ou les États-Unis. C’est donc en Bundesliga, Serie A ou en Liga qu’il pourrait rebondir. Avec l’intérêt de l’OM pour ses services, les chances de le voir débarquer en Ligue 1 sont grandes. 🚨🆓 #Napoli 🇧🇪 #TransferNews

Olympique Marseille and Juventus is also interested in signing Kevin De Bruyne, but his preference in negotiations is Napoli due to their initial contact.



🫵 Napoli remains the favorite to secure the transfer. https://t.co/0s3Mz3xrtd pic.twitter.com/usdKDqAVtg— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 22, 2025

Selon Ekrem KONUR, le spécialiste en dossier mercato, l’OM et la Juve sont aux trousses de De Bruyne pour ce mercato d’été. Si son statut de joueur libre de tout contrat, donc transférable sans paiement d’indemnité, en fait un profil intéressant, son salaire reste un repoussoir. Et pourtant l’Olympique de Marseille ne fait pas de refus d’obstacle sur ce point, avec des discussions bien engagées avec ses représentants.

Désormais, une réponse est attendue du côté de la cité phocéenne où Frank McCourt, encouragé par la deuxième place de son club en Ligue 1 et une participation à venir à la prochaine Ligue des champions, prévoit d’investir davantage. Roberto De Zerbi, demandeur d’une équipe capable de jouer sérieusement l’Europe, devrait être heureux de recevoir un tel renfort dans son milieu de terrain.

Reste à savoir si l’offre de l’OM sera plus avantageuse que celle de la Juve aux yeux du Mancunien.